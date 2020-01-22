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Yaralı olarak bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

İHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet ederken kaybolan ve başlatılan arama çalışmalarında harabe bir evin içinde yaralı halde bulunan 8 yaşındaki M.V.D. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet ederken kaybolan ve başlatılan arama çalışmalarında harabe bir evin içinde yaralı halde bulunan 8 yaşındaki M.V.D. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Çınar ilçesi Başalan Mahallesinde ikamet eden M.V.D. akşam saatlerinde kayboldu. Kaybolan çocuğun bulunması için aile tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonucunda 8 yaşındaki M.V.D. harabe bir evin içinde yaralı olarak bulundu. Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR

22 Ocak 2020 Çarşamba

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