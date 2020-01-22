Dicle Elektrik’ten ‘Her ay bir kitap’ projesi

Güneydoğu’daki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’te staj gören meslek lisesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı edinebilmeleri amacıyla İnsan Kaynakları birimi tarafından ‘Her ay bir kitap’ projesi hazırlandı. Proje, 20192020 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte hayata geçirildi.

Dicle Elektrik İnsan Kaynakları birimi tarafından hazırlanan ‘Her ay bir kitap’ projesi için önce bazı yayın evleri ile görüşme sağlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli dünya klasikleri ile Türk Dil Kurumu’ndan ödül almış kitaplar temin edildi. Bu kitaplar, 20192020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi ile birlikte, tatilde okumaları için 6 ilde bulunan Dicle Elektrik iş yerlerinde 86 stajyer öğrenciye dağıtıldı.



"Proje gelecek yıllarda devam edecek"

Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü Betül Güneş, yarıyıl tatilinde sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri uygulamayla stajyerlerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Güneş, "Stajyerlerimize tatilde okumaları için verdiğimiz kitaplar, bundan sonraki süreçte her ay yenilenecek. Böylece stajları bitene kadar her öğrencinin ayda bir kitap okuması sağlanacak. Bu proje Diyarbakır ile birlikte sorumluluk bölgemizdeki Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta da eş zamanlı olarak uygulamaya konuldu. Bu illere yeterli sayıda kitap gönderdik. Projeye süreklilik kazandırmak istiyoruz. Bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğumuz bu projeyi önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz’’ dedi.

DİYARBAKIR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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