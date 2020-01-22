Bakan Kurum Diyarbakır'da "Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürü Vedad Gürgen, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, ilçe belediye başkan ve vekilleri, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi daire başkanları, kamu kurum müdürleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DESOB Başkanı, OSB Başkanı ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de yer aldı. Toplantıda kentte yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler değerlendirildi.

DİYARBAKIR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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