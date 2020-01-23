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DÜ Genç Yaklaşık Kulübü, köy okullarındaki minik öğrencileri sevindirdi

İHA

DÜ Genç Yaklaşık Kulübü, köy okullarındaki minik öğrencileri sevindirdi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Yaklaşım kulübü 4 yıldır gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Yarınlara umut olalım” projesi kapsamında verilen konserin gelirleriyle köy okulu öğrencilerinin bot mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak minik öğrenciler sevindirdi.
DÜ Genç Yaklaşım kulübü 4 yıldır gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Yarınlara umut olalım” projesi kapsamında Kongre Merkezinde Çelina müzik grubunun verdiği ve bir birinden güzel müzik eserlerinin çalındığı konserin gelirleriyle köy okulu öğrencilerinin bot mont ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Diyarbakır’ın Eğil ve Çınar ilçelerindeki köy okullarına giden DÜ Genç Yaklaşım kulübü üyeleri çocuklarla vakit geçirip, oyunlar oynayıp her birine birer mont, bot, hikaye kitabı, kalem, silgi, kalemtıraş, defter ve çeşitli hediyelerini dağıttı.

“Konserlerimize daha fazla destek bekliyoruz”
Sınıflara pamuk şeker ve balonlarla girip öğrencilere sürpriz yapan kulüp üyeleri çocukları mutlu ederken, Genç Yaklaşım kulübü Püjan Yayan, bir sonraki sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla destek beklediğini böylelikle daha çok ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşabileceklerini söyledi.

“Çocukların yüzündeki o sevinç bizleri çok sevindiriyor”
2016 yılından bu yana sosyal sorumluluk projeleri düzenlediklerini ve minik öğrencileri sevindirdiklerini belirten DÜ Genç Yaklaşım Kulübü Danışman Hocası ve aynı zamanda Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ömer Ergün “2016 yılından bu yana her yıl böyle etkinlik düzenliyoruz ve gelirini minik öğrencilere dağıtıyoruz. Gelen gelir ile kulüp üyelerimizle birlikte belirlediğimiz okullara gidip öğrencilere mont, bot, hikaye kitabı, kalem, silgi, kalemtıraş, defter ve çeşitli hediyeler alıp kendilerini ziyaret ederek teslim ediyoruz. Tabi çocukların yüzündeki o sevinç bizleri çok sevindiriyor. Etkinliklerimiz ve desteklerimiz her zaman sürecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

DİYARBAKIR

23 Ocak 2020 Perşembe

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