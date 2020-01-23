HDP önündeki eylemde 143'üncü gün; aile sayısı 75 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 143'üncü gününde, 2010 yılında kaybolan oğlu Ferzende (20) için Hakkari'den gelen Vesila Alkan ve 2015 yılında kaybolan oğlu Faysal (25) için Elazığ'dan gelen Sakine Doğan ile birlikte 75'e yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 2010 yılında kaybolan oğlu Ferzende için Hakkari'den gelen Vesila Alkan ve 2015 yılında kaybolan oğlu Faysal için Elazığ'dan gelen Sakine Doğan bugün oturma eylemine başladı. Böylece eylem yapan aile sayısı 75'e çıktı.

10 YAŞINDAYKEN HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA KAÇIRILDI

Hakkari merkeze bağlı Oluklu köyünden gelen Vesila Alkan, 2010 yılında 10 yaşındayken kaçırılan oğlu Ferzende için, bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. Anne Vesila Alkan, oğlu Ferzende'nin 10 yıl önce diş ağrısı nedeniyle köyden Hakkari'ye gittiğinde kaçırıldığını belirtti. Oğlunun 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendiklerini anlatan Alkan, "4 yıl önce ağabeyiyle telefonla konuşmuş, 'Ablamın evine giderken parti beni götürdü ve daha sonra PKK'ya verdi' demişti. Yaralandığını ve ameliyat olduğunu söylemiş. Oğlumu parti nasıl götürmüşse getirsinler. Bu HDP almış, götürmüş PKK'ya vermiş. Ben umuyorum ve dua ediyorum bütün Müslümanlar için benim oğlum da gelsin. Oğlum gittikten sonra eğitimde yaralanmış ve ameliyat olmuş. Zaten bir iş de yapamıyormuş, gelmek istemiş, ama izin vermemişler. Elinde ve ayağından yaralanmış ve kulağının alt tarafından da ameliyat olmuş. Benim oğlum götürdüklerinde 10 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşında. Gelsin askerlere, devletine teslim olsun. Ben oğlumun gelmesini istiyorum" diye konuştu.



DİYARBAKIR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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