Başkan Karamehmetoğlu: “2020 Çermik için atılım yılı olacak”

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, 2019 yılında sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği kapsamında önemli bir aşama kat ettiklerini belirterek 2020 yılında hem yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını hem de yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu belediyenin vizyonu, hizmetleri ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları hamleler ve vatandaşlarla kurdukları gönül bağı ile Çermik'in kronik sorunlarını çözmeye başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, geçmişteki olumsuz imajı bir tarafa bırakarak Çermik'i AK Parti belediyeciliğinde bölgede model bir ilçe haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, “Çermik'in uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldı. Çermik kaplıcalarıyla bölgenin termal turizm merkezidir. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşımızla gönül dilini kullanarak güçlü bir iletişim kurduk. Gerek belediyenin imkanlarını seferber etmemizde gerekse vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerinde ziyaret etmemizde çok ciddi bir bağ oluştu aramızda. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmak için çaba gösteriyoruz” dedi.



“Kentsel dönüşüm için hazırlıklar tamamlanıyor”

Çermik için yapacakları en önemli hizmetin çarpık kentleşmeye son vermek olacağını dile getiren Başkan Karamehmetoğlu, "Göreve geldiğimizde ilçemizde kaderine terk edilen yaşam alanlarını yeniledik, yenilerini yaptık, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik model olabilecek park alanları oluşturduk. Benim en büyük hayalim kentsel dönüşümü hayata geçirerek çarpık kentleşmeye son vermek ve modern yüzü olan bir Çermik inşa etmektir. Göreve gelir gelmez ilk işimiz buna eğilmek oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok ciddi bir destek veriyor. Zaten devletin, hükümetin desteği olmadan hiçbir belediye bu kadar ağır bir yükü kaldıramaz. Bakanlığımızla birlikte inşallah Mart 2020’de kentsel dönüşüme başlayacağız. Bakanımız Murat Kurum, bunun için tam destek veriyor. Çermik'te kentsel dönüşüm devlet ve hükümet politikası haline getirilerek inşallah başarıyla tamamlanacak. Kentsel dönüşümü yaparken yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın desteğiyle burada yaşayan vatandaşlarımızı da mağdur etmeden bunu yapacağız. Bunun için gerekli planlamalar yapılıyor. Çermik için hayati önem taşıyan kentsel dönüşüme 2020 yılı başlarında yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde başlayacağız inşallah. Çermik için asıl proje budur. Bu proje tamamlandığında Çermik'in makus talihi değişecek diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“2020 bizim atılım yılımız olacak”

2019 yılında önemli çalışmalara imza attıklarına ve vatandaşlarla sıcak bir iletişim kurmayı başardıklarını söyleyen Başkan Karamehmetoğlu, 2020 yılında ise büyük atılımlar gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Karamehmetoğlu, "2019 yılı bizim açımızdan başarılı geçti. Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği açısından iyi bir noktaya geldik. Hem hizmet ettik, hem hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. 2020 yılında bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Hem vatandaş ile bütünleşmede hem hizmet ekseninde atılım yılımız olacak diye düşünüyoruz. Halkımızın bizden olan taleplerini daha pratik yöntemlerle yerine getirme arzusundayız. Buradan tüm halkımıza şu mesajı vermek istiyoruz. Siyasi ayrımları bir kenara bırakalım. Yerel yönetimlerin görevi siyaset değil hizmet yapmaktır. El ele verelim ve Çermik'imize birlikte hizmet ederek hak ettiği yere getirelim. Başarmak için bunu yapmaktan başka seçeneğimiz yok” diye konuştu.

DİYARBAKIR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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