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Bağlar’ı ihya edecek projeler

İHA

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve toplantılar yapmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bağlar ilçesinin çehresini değiştirecek projeleri açıklaması sevinçle karşılanarak heyecan oluşturdu.

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve toplantılar yapmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bağlar ilçesinin çehresini değiştirecek projeleri açıklaması sevinçle karşılanarak heyecan oluşturdu.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bakan Kurum ile yaptıkları görüşmede büyük çaplı projeler için onay aldıklarını açıklayarak, kentsel dönüşüm, millet bahçesi, yeni sanayi sitesi ve Sakarya Caddesinin yenilenmesi Bakan Kurum’un açıkladığı ve büyük önem verdiği bu projelerle Bağlar’ın ve Diyarbakır’ın çehresinin değişeceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Diyarbakır’da açıkladığı projeler kentte heyecanla karşılandı. Kentin çehresini değiştirmesi amaçlanan büyük çaplı projelerin 4’ü kentin kalbi sayılan merkez Bağlar ilçesinde yapılacak.
275 bin nüfuslu eski Bağlar bölgesinde yapılacak kentsel dönüşüm projesi ile Bağlar’ın çarpık kentleşmeden kurtularak modern bir alan haline getirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılı içinde startı verilecek tarihi proje kapsamında ilk olarak Kaynartepe Mahallesi için ilk etapta 200 rezerv konut üretilecek. Daha sonra proje aşamalı olarak diğer mahalle ve semtlere yayılacak.

Millet Bahçesi, Sakarya Caddesi ve Yeni Sanayi Sitesi
Bağlar’ın yeni ve modern yüzü olarak kabul edilen Bağcılar bölgesinde 98 bin metrekarelik alanda millet bahçesi projesi hayata geçirilecek. Proje kapsamında Bağlar’da yeşil alanlar ve modern dinlenme alanları oluşturulması amaçlanıyor. Bir diğer önemli proje kentin günlük ticaretteki ana damarlarından birini oluşturan Sakarya Caddesi ile ilgili. Bu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceği destekle valilik, büyükşehir belediyesi ve Bağlar Belediyesi’nin koordinasyonu ile yenilenerek modern bir alış veriş bölgesi yaratılması planlanıyor. Bakan Kurum’un Bağlar için açıkladığı projeler arasında Yeni Sanayi Sitesi yer alıyor. Oğlaklı mahallesinde inşa edilecek Yeni Sanayi Sitesi 6 milyon metrekarelik alandan oluşacak.

Bakan Kurum ile projeler için görüşme
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek Bağlar’ın çehresini değiştirecek projelerle ilgili sunum yaparak ilçeye yapılacak hizmetler için taleplerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten hemen sonra görüştükleri Bakan Kurum’un, Bağlar’ın çehresini değiştirecek projelerin hayata geçirilmesi için hassas ve titiz bir tutum sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında şehirlerin ihyasına ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilmesine dikkat çektiğini belirten Başkan Beyoğlu, Bağlar’daki çarpık kentleşmeye son verecek kentsel dönüşüme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle 2020 yılı içinde başlanacağını kaydetti.

“Bağlar’ın çehresi bu projeler ile değişecek”
Bakan Kurum’un Bağlar’da uygulanacak projelerle ilgili açıklamalarını heyecan verici bularak sevinçle karşıladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerin ihyasına ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilmesine büyük önem veriyor, bunu her defasında vurguluyor. Göreve geldiğimiz günden beri Bağlar’daki çarpık kentleşmeye son verecek, kentin çehresini değiştirerek modern bir şekilde inşa edilmesini sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çaba gösteriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bu projelere gerekli tüm desteği sağlıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Sakarya caddesi ile ilgili son durumu ve bilgileri paylaştık. Bakanımız bunlarla birlikte ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Oğlaklı Mahallesinde 6 milyon metrekarelik alanda yeni sanayi sitesi inşa edileceğini de açıkladı. Bağlar’ımızda 4 önemli proje hayata geçirilecek. İnşallah hem Bağlar’ımızı hem Diyarbakır’ımızı ihya edecek ve çehresini değiştirecek bu projelerin startı 2020 yılı içinde verilecek. Bağlar’ımızda yapılacak projelere sağlamış oldukları desteklerden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, önceki dönem bakanımız ve milletvekilimiz Mehmet Mehdi Eker ile Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

DİYARBAKIR

23 Ocak 2020 Perşembe

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