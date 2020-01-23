Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocukların karne sevincine ortak oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline ayrılan miniklerin tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro etkinliği düzenlerken, LGS’ye hazırlanan öğrencilere ise giysi ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, 20192020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesiyle tatile ayrılan çocukların sevincine ortak olmak ve tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro etkinliği düzenledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çocukların yüzünü güldürmeye devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Gösteri Salonu’nda düzenlediği ücretsiz tiyatro oyunundan 120 çocuk faydalandı.

Çiftlikteki Yabancı adlı tiyatro oyununu büyük bir ilgi ile izleyen çocuklar eğlenceli anlar yaşadılar. Tiyatro gösteriminden çok memnun olduklarını belirten minikler, etkinliklerin devam etmesini isteyerek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.



LGS öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki Giysi Bankası’yla binlerce dezavantajlı aileye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaptığı çalışmalarla belirlediği dezavantajlı Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

DİYARBAKIR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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