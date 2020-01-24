Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliği

İHA

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Kızılay ile imzaladıkları protokol çerçevesinde 17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kan bağışında bulundu.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliği

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Kızılay ile imzaladıkları protokol çerçevesinde 17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kan bağışında bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, 17 İlçe müdürü ve personellerle birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Kızılay ile gerçekleşen protokol anlaşmasıyla birlikte, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğüyle yıl içerisinde devam edecek olan kan bağışı protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, vicdani bir sorumluluk, insani bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Kızılay Bölge Müdürlüğüyle, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol çerçevesinde 17 ilçe müdürlüğüyle birlikte bu sosyal sorumluluğa imza atmış olduklarını belirten Doç. Dr. Taşçıer, “Tabi bugün gün boyunca biz il müdürlüğü olarak bu sorumluluğu yerine getirdik, yerine getirmeye çalışıyoruz. Yıl içerisinde devam edecek. Merkez ilçelerimiz ve taşra ilçelerimizle birlikte bütün vatandaşlarımızın, özellikle sağlıklı vatandaşlarımızın bu duyarlılığa davet ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Camia olarak bizde bu vicdani sorumluluğu yerine getirmeye, her zaman hazır olduğumuzu göstermek istedik” dedi.
17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve personellerin kan bağışında bulunmasından sonra Kızılay ile protokol imzalandı.

DİYARBAKIR

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı
YEREL HABERLER Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı
Muhammed´i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
YEREL HABERLER Muhammed´i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocukların karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocukların karne ...
Diyarbakırspor’un kritik haftası
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’un kritik haftası
Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam
İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan ...
Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdi
YEREL HABERLER Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri ...
DİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurdu
YEREL HABERLER DİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurdu
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye yükseldi 14 yaşındaki Ferzende Alkan, dişini çekmek için evden çıktı, teröristler dağa kaçırdı
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye ...
Diyarbakır’da 3’ncü Tarım ve Orman Şurası yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 3’ncü Tarım ve Orman Şurası yapıldı
Öğrencilerden Hava Şehitliğine ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Hava Şehitliğine ziyaret
Bağlar’ı ihya edecek projeler
YEREL HABERLER Bağlar’ı ihya edecek projeler
Asker şefkati çocukları mutlu etti Komutan kendi kumanyasından verdi, çocukların yüzü güldü
YEREL HABERLER Asker şefkati çocukları mutlu etti Komutan kendi ...
3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı
YEREL HABERLER 3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı
HDP önündeki eylemde 143'üncü gün; aile sayısı 75 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 143'üncü gün; aile sayısı 75 ...
Çermikte Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çermikte Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı
Başkan Karamehmetoğlu: “2020 Çermik için atılım yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Karamehmetoğlu: “2020 Çermik için atılım yılı ...
Özel çocuklar, kuşlar için plastik atıklardan yuvalar yaptı Diyarbakır’da down sendromlu çocuklar, kuşlar için atık plastiklerden yuva yaptı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, kuşlar için plastik atıklardan yuvalar ...
Uzmanlardan grip uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan grip uyarısı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 143’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 143’üncü gününde
Muhammed´i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş
YEREL HABERLER Muhammed´i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş
Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo ...
Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler yerle bir edildi Lice ve Hani kırsalında başlatılan operasyonlar başarışla tamamlandı Operasyonlarda teröristlere ait 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzisi ve 1 uyuşturucu saklama deposu imha edildi
YEREL HABERLER Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler yerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X