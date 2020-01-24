Aboneliği bulunmayan ve başka abone adına enerji kullananların elektriği kesilecek Dicle Elektrik’ten tüketicilere abonelik uyarısı !

Dicle Elektrik, aboneliği bulunmayan ve başkasının adına kayıtlı abonelik üzerinden enerji kullananların en kısa sürede abonelik almaları konusunda tüketicileri uyardı. Mevzuata göre ‘Usulsüz’ elektrik kullanmanın suç olduğuna dikkat çeken enerji şirketi, dağıtım bölgesinde yapılan tüm uyarılara rağmen halen aboneliği kendi üzerine almayan 200 binin üzerinde tüketici bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Dicle Elektrik Perakende Satış A. Ş. (Dicle EPSAŞ) Genel Müdürü Avni Doğan, mevzuata göre bir başkasının adına olan abonelik üzerinden enerji kullanımının ‘Usulsüz’ tüketim suçu teşkil ettiğini söyledi. Bu durum sonucunda ciddi mağduriyetler yaşanabileceğine dikkat çeken Doğan, "Borç ödenmediğinde, elektrik aboneliği kimin adına kayıtlı ise o kişiler ne yazık ki ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Üstelik bu durum yasal düzenlemelere ve mevzuata aykırıdır. Çünkü ortada usulsüz tüketim var’’ dedi.



250 bin tüketici çağrıya uydu abonelik aldı

Dicle EPSAŞ Genel Müdürü Avni Doğan, şirket olarak usulsüz kullanımların tespitine büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, “Son 3 yılda yaptığımız çağrılara uyan 250 binin üzerinde tüketici, kullandıkları elektrik aboneliğini kendi üzerine alarak, bilgilerini güncellemiş bulunuyor. Ancak yaptığımız tespitlere göre Dicle Elektrik sorumluluk bölgesinde halen başkasının adına olan abonelik üzerinden elektrik kullanan 200 binin üzerinde tüketici bulunuyor" diye konuştu.

Şirketten verilen bilgiye göre, tüketicilerin abonelikleri kendi adlarına almaları ve bilgilerini güncellemeleri için genel duyuruların yanı sıra kişiye özel bildirimler yapılıyor. Bu uyarıların ardından hala abonelik yapmayan tüketicilere, nihai olarak bir ihbarname gönderiliyor. İhbarnamenin süresi 15 gün. Bu süre içerisinde abonelik sözleşmesini imzalamayan tüketicilerin elektriği, usulsüz kullanımdan ötürü kesiliyor ve para cezası uygulanabiliyor.



Perakende Satış Sözleşmesi imzalamaları gerekiyor

Başka abone üzerinden elektrik kullananların, Dicle Elektrik Müşteri Hizmetleri Merkezlerine başvurmaları ve kendi adlarına hazırlanan Perakende Elektrik Satış Sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. Kendi adına aboneliği olan tüketicilerin ise gerek indirimli elektrik kampanyalarından yararlanabilmeleri, gerekse hizmet alımında aksaklık yaşamamaları için müşteri bilgilerini güncellemeleri tavsiye ediliyor.

DİYARBAKIR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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