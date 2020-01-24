Bilişim uzmanlarından uyarı: “Dolandırılmamak için destek alınması gerekir” Dolandırıcılar aile numarasıyla da arayabiliyor

Diyarbakır’da sosyal medya ve bilişim sektöründe uzman olan Hüseyin Aslan Pilatin, vatandaşları uyararak, dolandırılmamak için uzmanlardan destek alınması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden dolandırılmamak ve kişisel bilgilerin çalınmaması konusunda uyarılarda bulunan Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Hüseyin Aslan Pilatin, uzmanlardan destek alınması konusunda uyardı. Pilatin, “7 yıldır sosyal medya ve bilişim sektöründe uzman olarak devam ediyorum. Gerekli destekleri sağlıyorum, hesapların çalınmaması veya nasıl korunabilir diye sınırsız olarak destek sağlıyorum. Bu destekte sosyal medya fenomenleri, youtuberlar ve bazı şirketlere destek sağlıyoruz. Son zamanlarda sosyal medya şikayetlerini çok fazla almaya başladık, bizde sosyal medya fenomenleri ve şirketlere yardım sağlıyoruz. Gelen eposta, mail ve aramalara geri dönüş sağlanmaması lazım. Sosyal medya adına atılan mailler oluyor, bir anlık dalgınlıkla o hesap gidebilir, gelen linklere tıklandığında sizi sosyal medya adına açılan sahte bir web sitesine yönlendiriyor, bu web sitesi sosyal medyanın orijinal sitesi sandığınız için giriş bilgilerinizi girdiğiniz zaman ikinci şahıslara bilgileriniz ulaşıyor. Sosyal medya korunması hakkında birçok ünlüye de bilgi sağlıyoruz, fakat koruma aşamasına gelecek olursak sosyal medya ayarlarında iki faktörü doğrulama ve ikinci bir uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Linklere tıklandığı anda sadece sosyal medya değil bilgisayar, tablet ve telefondaki bütün bilgilere erişim sağlanabiliyor. Yardımlarımızda hesap çalındığı andan itibaren ulaşan arkadaşlara anından mail adreslerine hesaplarını geri alma konusunda yardımcı olabiliyoruz. Sosyal medyada gezen çekiliş meselesi var, genelde dolandırıcılık üzerine kurulan bir sistem, bin kişi yorum yapıyor fakat bir kişiye bile vermiyorlar, noter huzurunda yapılıyorsa onaylana bilir fakat noter dışında yapılan tüm çekilişler sahte çekiliş olduğuna inanıyoruz. Sahte çekilişlerin site sahibi onlarda olabilir, ya da siteleri kendileri açmış olabilir, devlet tarafından bir güvence yoksa verildiğine inanmıyorum. Telefonlarda güvenilir platformlar dışında ikinci uygulamalar yüklenirse, telefonlardaki bütün bilgilere erişim sağlanabilir” dedi.



“Yakınınız arayabilir aman dikkat”

Sahte numaralar ile yakınları tarafından arandığını fakat arayan kişi değil de dolandırıcıların kullandığı yeni sistemler olduğunu kaydeden Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Hüseyin Aslan Pilatin, şüphelenme konusunda aynı numarayı tekrar arayarak dolandırıcı olup olmadığını teyit etmek gerektiğini aktardı. Pilatin, “Sahte numaralar üzerinde sosyal medya ve banka adına sahte link atılabiliyor. İnternet üzerinde bulunan programlar sayesinde anneniz, babanız veya diğer yakınlarınız tarafından aranabilirsiniz. Bu tür olaylara aldırış etmeden tekrar o numarayı arayarak siz beni aradınız mı şeklinde onay alıp daha sonra işlemlerinizi yapın, çünkü bu tür programlarda internette dolaşmakta. Sosyal medya üzerinden nasıl mail geliyorsa aynı şekilde bankalardan da gelebilir, bankaları arayıp adınıza herhangi bir işlem var mı, diye arayıp hesabınızı güvene alabilirsiniz. Bu konularda ihtiyacı olan tüm arkadaşlarımıza destek sağlıyorum, bana ulaşırlarsa bu konu hakkında detaylı bilgi sağlayabilirim” diye konuştu.



“Hesaplarımız çalınma riskiyle karşı karşıya”

Sosyal Medya Fenomeni Kadir Tun ise daha önce yaşadığı hesap çalma olayına karşı destek almaya geldiğini ve hesabını güvene aldığını vurguladı. Tun, “Sosyal medya fenomeniyim, sosyal medya üzerinden hesaplarımın çalınması konusunda çok tehdit aldığım için Aslan’ın yanına geldim, sağ olsun oda sosyal medyada açıklarımı gösterdi. O yüzden hesabımı güvene aldım, sosyal medyada aktif olduğumuz ve takipçi sayımız yüksek olduğu için hacker veya bizi sevmeyen insanlar sosyal medyamızı almaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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