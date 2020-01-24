HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden öğretmenleri ihraç eden Eğitim-Sen'e tepki Aileler: “Eğitim- Sen terör örgütü ele başlarını sendikaya üye yapsın”

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EğitimSen) üyesi 7 öğretmenin sendikadan ihraç edilmesine aileler tepki gösterdi. Ailelerden polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, "Öğretmenler bizi ziyarete geldikleri için ihraç edilmiş. İhraç eden ilgili sendika gitsin PKK’nın elebaşlarını üye yapsın” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden öğretmenlerden EğitimSen üyesi olan 7 kişi, sendika tarafından alınan kararla ihraç edildi. EğitimSen tarafından alınan bu karara aileler tepki gösterdi. Eşi Emine ile 144 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, EğitimSen'i kınadıklarını söyledi.



“Eğitim Sen terör örgütü ele başlarını sendikaya üye yapsın”

3 çocuğunun öğretmen olduğunu belirten Kaya, “Ben öğretmen babasıyım ve bu öğretmenler de bizim evlatlarımızdır. Bu öğretmenler burada bulunan anne ve babaları ziyaret etmeyecekler mi, bu şarlatanlar kendilerini ne zannediyor. Eğitim Sen kendini ne zannediyor. O çocukların ve öğretmenlerin parası ile sendikadadırlar. Yoksa kim bunları tanır. Ayıptır ve bu öğretmenler de bizi ziyaret edebilirler. Ben bir öğretmen babasıyım hem de 3 öğretmen çocuğum bulunmaktadır. Siz kim oluyorsunuz da öğretmenleri ihraç edip arkalarından konuşuyorsunuz. Bizim ziyaretimize öğretmende gelebilir herkes de gelebilir. Biz doğru bir yoldayız ve Eğitim Sen bunları istemiyor ise gitsin terör örgütü ele başları Murat Karayılan’ı, Feyman Hüseyin’i ve Cemil Bayık’ı sendikalarına üye yapsın. Utanın utanın, ihraç edilen bayanı gördüm içim sızladı. Nasıl oluyor da siz o kadını ihraç edebiliyorsunuz yazıklar olsun” dedi.



“Eğitim Sen’deki yönetim görevlerinden istifa etsin”

Kaya, EğitimSen yönetiminin görevinden istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, “EğitimSen yöneticileri AK Parti burada bulunan aileleri toplamış diye açıklamada bulunmuş bir de, ben 144 gündür buradayım ve 144 gündür oğlum PKK’nın elindedir. Eğer AK Parti bugüne kadar tek bir telefon açmışsa ben cezama razıyım. Eğer etmemiş ise EğitimSen’deki yönetim görevlerinden istifa etsin. Biz bu öğretmenler sayesinde bugüne geldik" diye konuştu

DİYARBAKIR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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