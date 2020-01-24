HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi

İHA

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi

Diyarbakır’da HDP il binası önündeki çadırda çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününde aile sayısı 73’e yükseldi. Ankara Okan Üniversitesi Tarım Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Recep Deniz'in (21) annesi Şefika ve babası Mustafa Deniz, çocuklarının PKK’lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü söyledi.
Oğlunun tek amacının okumak olduğunu belirten baba Deniz, “Benim oğlum tarım mühendisliğini okuyordu ve PKK ile uzaktan yakından alakası yoktu. Oğluma sesleniyorum. Recep bak biz buraya gelmişiz senin için korkma oğlum kaç teslim ol devlete, sana zarar gelmez” dedi.
Anne Şefika Deniz de Türkçe bilmediği için Zazaca ağıt yakarak, "Oğlum çık gel teslim ol devlete, kurban olduğum” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

DİYARBAKIR

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhammed'in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi
YEREL HABERLER Muhammed'in ölümünü araştırması için özel ekip ...
DTSO’da ÜTS ve Tekil Takip Süreçleri anlatıldı
YEREL HABERLER DTSO’da ÜTS ve Tekil Takip Süreçleri anlatıldı
Diyarbakırlılar Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı unutmadı Gaffar Okkan ve şehit 5 polis memuru vurulduğu yerde anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden öğretmenleri ihraç eden Eğitim-Sen'e tepki Aileler: “Eğitim- Sen terör örgütü ele başlarını sendikaya üye yapsın”
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden öğretmenleri ...
Bilişim uzmanlarından uyarı: “Dolandırılmamak için destek alınması gerekir” Dolandırıcılar aile numarasıyla da arayabiliyor
YEREL HABERLER Bilişim uzmanlarından uyarı: “Dolandırılmamak için ...
Başkan Beyoğlu mağdur aileye sahip çıktı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu mağdur aileye sahip çıktı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah ...
Aboneliği bulunmayan ve başka abone adına enerji kullananların elektriği kesilecek Dicle Elektrik’ten tüketicilere abonelik uyarısı !
YEREL HABERLER Aboneliği bulunmayan ve başka abone adına enerji ...
HDP önündeki eylemde 144'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 144'üncü gün
Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde anıldı
YEREL HABERLER Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144’üncü gününde
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a ...
Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı
YEREL HABERLER Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı
Muhammed´i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
YEREL HABERLER Muhammed´i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocukların karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocukların karne ...
Diyarbakırspor’un kritik haftası
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’un kritik haftası
Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam
İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan ...
Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdi
YEREL HABERLER Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri ...
DİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurdu
YEREL HABERLER DİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurdu
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye yükseldi 14 yaşındaki Ferzende Alkan, dişini çekmek için evden çıktı, teröristler dağa kaçırdı
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye ...
Diyarbakır’da 3’ncü Tarım ve Orman Şurası yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 3’ncü Tarım ve Orman Şurası yapıldı
Öğrencilerden Hava Şehitliğine ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Hava Şehitliğine ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X