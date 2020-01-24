Diyarbekirspor’dan 2 transfer

Diyarbekirspor, Uşakspor’dan forvet oyuncusu Feyyaz Aydil ve Sakaryaspor’dan sağ bek oyuncusu Orkun Dervişler ile anlaştı.

Daha önce Sakaryaspor ve Bayburt Özel İdarespor’da şampiyonluk yaşayan Feyyaz Aydil, kendi sosyal medya hesabında Diyarbakırspor forması ile resim paylaştı. Feyyaz Aydil 30 ve Orkun Dervişler de 29 yaşında. 31 Ocak’ta sona erecek ara transfer döneminin sonuna kadar birkaç transfer daha yapılması planlandığı belirtildi.

DİYARBAKIR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:36

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AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

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