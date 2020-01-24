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Türkiye’yi kana buladılar, failleri yakalandı Bombalı eylemleri gerçekleştirenlere ağır ...

İHA

Türkiye genelinde birçok bombalı eylemde yer alan 56 şahıs göz altına alınarak 22'si hakkında Adli Kontrol Kararı verilirken 34 şahıs tutuklandı. Bombalı eylemlerin kriminal sonucu ortaya çıktı.

Türkiye’yi kana buladılar, failleri yakalandı Bombalı eylemleri gerçekleştirenlere ağır darbe Kriminal incelemeler sonucu ortaya çıktı

Türkiye genelinde birçok bombalı eylemde yer alan 56 şahıs göz altına alınarak 22’si hakkında Adli Kontrol Kararı verilirken 34 şahıs tutuklandı. Bombalı eylemlerin kriminal sonucu ortaya çıktı.
Türkiye genelinde birçok bombalı eylemde ülkeyi kana bulayan faillere ağır darbe vuruldu. Bombalı saldırılarda ele geçirilen patlayıcı madde, patlayıcı düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin Kriminal Daire Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından incelenmeleri sonucu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yürütülen operasyonlar neticesinde toplamda 56 şahıs gözaltına alınarak şahıslardan 22’si hakkında Adli Kontrol Kararı, 34 şahıs ise tutuklandı.
Türkiye genelinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 08 Aralık 2019 günü Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilirken konu ile ilgili 21 şahıs tutuklandı. Yakalanan mühimmatın sevkiyatında yer aldığı ve terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak 13 Ocak 2020 günü yapılan operasyonda 20 şahıs daha yakalandı. 23 Ocak 2020 günü sevk edildikleri adli mercilerce; 13 şahıs tutuklanırken, 7 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı verildi.

İnceleme sonuçları ortaya çıktı
İlk operasyonda ele geçirilen patlayıcı madde, patlayıcı düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin Kriminal Daire Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından detaylı olarak incelendi. Bombalı saldırı eylemi hazırlığında olan E.B. isimli şüpheli şahıs tarafından kiralanan İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan depoda 19 Şubat 2017 tarihinde ele geçirilen malzemeler 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena Stadı yanında bombalı araç eylemi ve Beşiktaş ilçesi Bayıldım Caddesi Maçka Demokrasi Parkı girişinde gerçekleştirilen canlı bomba eyleminde elde edilen, 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara ili, Çankaya ilçesi, Devlet Mahallesi, Merasim Sokakta askeri personel servis araçları yanında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ili, Kepez ilçesi, Göksu Mahallesi, ATSO (Antalya Ticaret Odası) otoparkında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Köşk Mahallesi, Talas Bulvarı çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsü yanında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesinde bulunan Fatih Polis Merkez Amirliğine yönelik gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Kemal Türkler Mahallesi’nde askeri personel servis aracı geçişinde gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 07 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kemalpaşa Mahallesinde Çevik Kuvvet aracı geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, patlayıcı madde kalıntıları, patlayıcı düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin aynı veya benzer özelliklerde oldukları tespit edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR

24 Ocak 2020 Cuma

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