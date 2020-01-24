Bombalı eylemderden sorumlu 34 kişi tutuklandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

DİYARBAKIR'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli kentlerdeki birçok bombalı eylemden sorumlu olduğu iddiasıyla 56 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 34'ü tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmayla ele geçirilen patlayıcı madde ve düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin Kriminal Daire Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda bombalı saldırı eylemi hazırlığında olan E.B. isimli şüpheli tarafından kiralanan İstanbul Bahçelievler ilçesi, Zafer Mahallesi´nde bulunan depoda 19.02.2017 tarihinde ele geçirilen, 10.12.2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena Stadı yanında bombalı araç eylemi ve Beşiktaş ilçesi Bayıldım Caddesi Maçka Demokrasi Parkı girişinde gerçekleştirilen canlı bomba eyleminde elde edilen, 17.02.2016 tarihinde Ankara Çankaya ilçesi, Devlet Mahallesi, Merasim Sokakta askeri personel servis araçları yanında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 25.10.2016 tarihinde Antalya Kepez ilçesi, Göksu Mahallesi, ATSO (Antalya Ticaret Odası) otoparkında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 17.12.2016 tarihinde Kayseri Melikgazi ilçesi, Köşk Mahallesi, Talas Bulvarı çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsü yanında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 10.08.2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli ilçesinde bulunan Fatih Polis Merkez Amirliği'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, İstanbul Sancaktepe ilçesi, Kemal Türkler Mahallesi´nde askeri personel servis aracı geçişinde gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 07.06.2016 tarihinde İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kemalpaşa Mahallesinde Çevik Kuvvet aracı geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen ptlayıcı madde kalıntıları, patlayıcı düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin aynı veya benzer özelliklerde oldukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplamda 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 22'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



DİYARBAKIR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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