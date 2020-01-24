Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde depreme evde yakalanan bir kadın kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilesinde de hissedilen deprem anında Fırat Mahallesi’nde oturan 80 yaşındaki Sultani Sürer, kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Sürer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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