Diyarbakır’dan Elazığ'a sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır’dan deprem bölgesine sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler enkaz altlarında kalan vatandaşların kurtarılması için çaba harcıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Diyarbakır’dan deprem bölgesine anında çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edilirken, ilerleyen saatlerinde ekiplerin sayıları iki katına çıkarıldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 6 tam donanımlı UMKE aracı, 26 ambulans 30 UMKE personeli ile 78 sağlık personeli bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcıyor.

DİYARBAKIR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

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