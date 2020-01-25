HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145’inci gününde

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailenin umutlu bekleyişi 145'inci gününde de devam ediyor. Bingöl'de vatani görevini yapan ve dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, 145 gündür eylemde olduğunu ve çocuğunu beklediğini söyledi. Oğlunun terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sungur, oturma eyleminde kararlı olduğunu ve oğlunu almadan asla eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

DİYARBAKIR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.