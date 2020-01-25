Depremin ardından Dicle'deki bazı binalarda çatlaklar oluştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Depremin yoğun şekilde hissedildiği Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bazı yapılarda çatlaklar oluştu. Yeşiltepe Mahallesi Somakir Sokak'ta ikamet eden Mehmet Aksüt ve çocuklarına ait 2 katlı binada deprem sonrası çatlaklıklar oluştu.

Mehmet Aksüt’ün oğlu Mesut Aksüt ise yaklaşık 30 yıllık olan kerpiç ev ve ahırlarında depremden sonra çatlaklar oluştuğunu söyledi. Yeni bir evde oturmak için maddi durumunun elverişli olmadığını kaydeden Mesut Aksüt, hasar tespit komisyonu tarafından kerpiç ev ve ahırında deprem sonrası oluşan çatlakların incelenmesini istedi.

15 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Aysel Aktaş da deprem sonrası evinin odalarında çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

DİYARBAKIR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.