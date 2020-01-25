Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedildi. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da bir iş yerinde yaşanan panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde deprem olduğu anda bazı vatandaşlar koşarak, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde iş yerinden dışarı çıktığı görülüyor.

DİYARBAKIR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

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