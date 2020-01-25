Başkan Beyoğlu deprem bölgesinde

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dün akşam saatlerinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremin ardından bölgeye gitti.

Merkezi üssü Elazığ Sivrice olan ve Diyarbakır'da da hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin meydana geldiği dakikalarda Bağlar sokaklarında vatandaşları ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gece saatlerinde ise deprem bölgesine gitti. Depremin en fazla hasar verdiği bölgelerden olan Elazığ'ın Gezin beldesinde devam eden kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Beyoğlu, gün boyunca deprem mağduru vatandaşlarla bir arada oldu.

DİYARBAKIR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

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