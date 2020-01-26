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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Bursa’da açılacak çadıra tepki "Bursa’da bizim adımıza ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Bursa'da kendileri adına yapılması planlanan 'Diyarbakır anaları Bursa'da' etkinliğine tepki göstererek, "Vatan Partililerin adımıza çadır açmalarını istemiyoruz. Çadır açmak istiyorlar ise ya buraya gelsinler ya da Kandil'e gitsinler" dediler.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Bursa’da açılacak çadıra tepki "Bursa’da bizim adımıza çadır kuranlar, gidip Kandil'de çadır açsınlar"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Bursa'da kendileri adına yapılması planlanan 'Diyarbakır anaları Bursa'da' etkinliğine tepki göstererek, "Vatan Partililerin adımıza çadır açmalarını istemiyoruz. Çadır açmak istiyorlar ise ya buraya gelsinler ya da Kandil'e gitsinler" dediler.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 146 gündür devam ediyor. Aileler, Bursa’da 2 Şubat'ta kendileri adına yapılması planlanan 'Diyarbakır anaları Bursa'da' etkinliğine tepki gösterdi. İsimleri kullanılarak Bursa'da çadır açılmasını istemediklerini belirten aileler, herkesi HDP önündeki eyleme davet etti.

"Bizim yerimiz Bursa değil Diyarbakır'dır"
Aileler adına açıklamada bulunan Süleyman Aydın, ailelerin Bursa'ya gitmeyeceğini söyledi. Aydın, "Bizim namımıza Bursa’da çadır açmışlar. Şehit ailelerden bir kişi ile bir iki aileyi orada kandırmışlar adımıza çadır açmak için, etkinlik düzenleyecekler. Bizim adımıza Bursa’da açacaklarına gelsinler bizim haklı davamız Diyarbakır merkezdedir ve HDP il binasının önüdür. Siz gerçekten bizleri düşünüyorsanız çadır açmayın Bursa’da, gelin burada açın. Bakınız burada sayımız gün geçtikçe artıyor ve çadırımız da bizlere yetmiyor. O çadırı getirin Diyarbakır merkeze, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açın" dedi.
Çadırın açılmasına tepki gösteren ve izin verilmemesini isteyen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Vatan Partisi ile şehit ailelerinden bir kadın Bursa’da bir iki aileyi de yanlarına alarak çadır açacaklarmış. Bizim namımıza kimse çadır açmasın. Kesinlikle öyle bir durum yalandır, bizim adımıza kimsenin çadır açmasına izin vermesinler. Ben buradan İçişleri Bakanlığına da sesleniyorum, o çadır asılsızdır. Onlardan rica ediyoruz, o çadırı oradan derhal kaldırsınlar ve hiç kimse faaliyet sürdürmesin bizim namımıza. Haklı bir dava var ise o da Diyarbakır merkezdedir, HDP'nin önüdür. Biz burada her gün tehdit ediliyoruz HDP’liler tarafından, gelsinler bize burada destek versinler. Bizim ana yerimiz Bursa değil Diyarbakır'dır. Biz ölsek de buradan gitmiyoruz, herkesi buraya davet ediyoruz. O çadır yalandır, onu da kaldırsınlar. İstemiyoruz ve kimse onlara itibar etmesin."

"Kimse bizim üzerimizden prim yapmasın"
146 gündür çocuğu için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Salih Gökçe de Bursa’da açılacak çadıra tepki göstererek, "Ben 5 aydır Ağrı’dan Diyarbakır’a geldim, çocuğum için kapımı kilitledim geldim buraya. Eğer orada çadır açacaklarsa Kandil'e gitsinler ve buraya da daha gelmesinler. Kandil'e gitsinler ve Kandil'de çadır açsınlar. Ben aç kalırım susuz kalırım diyorum çocuğumu bir umut alıp gideyim. Yeter artık kimse bizim üzerimizden prim yapmasın, bıktım artık” diye konuştu.
Öte yandan alana gelen Vatan Partilileri gören eylemdeki aileler, bir süreliğine çadırdan çıktı. Partililerin alandan uzaklaşmasının ardından aileler tekrar çadıra girip nöbete devam etti.

DİYARBAKIR

26 Ocak 2020 Pazar

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