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Bağlar Belediyesi’nden deprem seferberliği

İHA

Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardında kente giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve beraberindekiler üç günden beri burada vatandaşlarla bir araya gelip destek oluyor.

Bağlar Belediyesi’nden deprem seferberliği

Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardında kente giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve beraberindekiler üç günden beri burada vatandaşlarla bir araya gelip destek oluyor.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden hemen sonra Diyarbakır’daki kurum ve kuruluşlar yardım seferberliği başlattı. Maden ve Gezin’deki enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Diyarbakır’daki kurumlar, deprem mağduru vatandaşlarla her konuda destek sağlıyor.
Depremin meydana gelmesinden hemen sonra komşu kent Elazığ'a gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, buradaki enkaz kaldırma çalışmalarını takip ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başkan Beyoğlu, Gezin beldesindeki programına katıldı.
Olayın yaşandığı geceden itibaren bölgeye gelen ve Diyarbakır’daki tüm imkanları seferber eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, enkaz kaldırma ve devam eden diğer çalışmalar hakkında Bakan Soylu'ya bilgi verdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gün içerisinde Gezin beldesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte de devam eden çalışmalara katılarak depremde hayatını kaybeden vatandaşların taziyelerine ve cenaze törenlerine katılarak destek verdi.
Diyarbakır'ın komşu kent Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Beyoğlu, "Hepimizin yüreğini yakan olaydan hemen sonra buraya geldik. Hayat normale dönmeyene kadar da buradan ayrılmayacağız. Acılarımız ortaktır. Et ve tırnak haline gelen bir milletiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı saracağız. Milletinin yanında olan ve duygularına tercüman olan bir devlet başkanımız var. İçişleri Başkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, diğer Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ilk andan beri burada. İçişleri Bakanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız gece gündüz gayret sarf ediyor. Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz tüm imkanları seferber etti ve kendisi ilk andan beri burada süreci yönetiyor. Devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyoruz" dedi.

DİYARBAKIR

26 Ocak 2020 Pazar

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