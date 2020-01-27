Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Silvan 21spor kendi sahasında ağırladığı Diyarbakırspor'a 10 mağlup oldu.

Silvan şehir stadyumunda oynanan karşılaşmada Silvan 21spor kendi saha ve seyircisi önünde maça çıktı. İlk yarıda kalesinde gördüğü gol ile Diyarbakırspoa'a 10 mağlup olan Silvan 21spor ikinci i yarıda hiç bir varlık ortaya koymayınca sahadan 10 mağlup ayrıldı.

Diyarbakırspor aldığı galibiyetle puanını 36'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

DİYARBAKIR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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