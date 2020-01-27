Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği Fırın işletmecisinden örnek davranış Bir fırın gün boyu ürettiği ekmekleri deprem bölgesine gönderdi

Diyarbakır’da 37 yıldır faaliyet gösteren Tat Unlu Mamulleri, bir gün boyunca ürettikleri ekmekleri Elazığ’daki depremzedelere gönderdi. Tat Unlu Mamulleri Personel Müdürü Volkan Akkaya, “Tat Unlu Mamulleri olarak bir gün boyunca ürettiğimiz ekmekleri deprem bölgesine gönderiyoruz" dedi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye nefesini tutarak acı olaydan saatler sonra gelecek umutlu haberlerini bekliyor. Bir yandan da Elazığ’ın acılarını sarmak isteyen şahıs, kurum ve kuruluşlar yardım hazırlıkları yapıyor. Yardımlar bütün kentlerde valilik ve belediyeler tarafından organize ediliyor. Diyarbakır’da da 37 yıldır faaliyet gösteren ve yardımlar konusunda ön ayak olan iş adamı Mecit Akkaya’ya ait Tat Unlu Mamulleri, Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılması için Diyarbakır Valiliği koordinesinde gün boyu ürettikleri ekmekleri Elazığ’a gönderdi.

Fırında özenle hazırlanan ekmekler servis araçlarına yüklenerek Elazığ’a gönderilirken, ekmekler servis minibüslerine yüklenmeden önce açıklamada bulunan Tat Unlu Mamulleri Personel Müdürü Volkan Akkaya, “Diyarbakır valiliği ve belediye başkanlığına Elazığ’daki depremzedelere yardımda bulunmak istediğimizi illettik. İsteğimiz kısa sürede kabul edildi. Bizlerde Tat Unlu Mamulleri olarak bir gün boyunca ürettiğimiz ekmekleri deprem bölgesine gönderiyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından ekmekler özenle servis minibüslerine bindirilerek deprem bölgesine doğru yola çıktı. Diyarbakırlı esnafın yaptığı örnek davranış ise taktirle karşılandı.

DİYARBAKIR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.