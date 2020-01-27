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Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Terör örgütü tarafından ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için, atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.

Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için, atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.
Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremin ardından birçok bina yıkıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı depremin ardından sokakta kalan vatandaşlara bir yardım da HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelerden geldi. Ellerine iplik ve örgü şişi alan anneler, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.

Depremzedeler için kolları sıvadılar
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için Gaziantep’ten gelerek 147 gündür oturma eylemine devam eden anne Songül Altıntaş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlere çok üzüldüklerini söyledi. Altıntaş, “Depremzedeler için atkı örüyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Allah’ım bir daha hiç kimseye göstermesin böyle acıları. Allah yardımcıları olsun. Kız çocuğu çıkarken hem çok üzüldük hem de çok sevindik. Kurtulanların hepsine çok sevindik. Allah’ım bir daha göstermesin” dedi.
Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. 147 gündür oturma eylemine devam eden Kabaklı, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler nedeni ile çok üzüldüklerini söyledi. Kabaklı, “Ölenlere buradan başsağlığı diliyorum, yaralılara da Allah’tan şifa diliyorum. İnşallah bir daha bu acı olmaz, deprem olmaz. Biz de elimizden geldiğince atkı örmeye karar verdik. Kış ayları çok soğuk, oradakilerin üşümelerini istemiyoruz. Biz de yaptığımız atkıları onlara göndereceğiz. Güle güle kullansınlar, taksınlar, tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.

DİYARBAKIR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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