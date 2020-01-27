Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından seferberlik başlattı İki kurumda depremin hemen ardından Elazığ'a gıda ve kışlık çadır ulaştırdı kurumlar depremzedeler için günde 3 öğün sıcak yemek çıkarıp dağıtarak vatandaşlara yardımda bulunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da ...

İHA

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından seferberlik başlattı. İki kurum koordineli bir şekilde depremin hemen ardından Elazığ'a gıda ve kışlık çadır ulaştırdı.

Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından seferberlik başlattı İki kurumda depremin hemen ardından Elazığ'a gıda ve kışlık çadır ulaştırdı kurumlar depremzedeler için günde 3 öğün sıcak yemek çıkarıp dağıtarak vatandaşlara yardımda bulunuyor

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Elazığ’da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından seferberlik başlattı. İki kurum koordineli bir şekilde depremin hemen ardından Elazığ’a gıda ve kışlık çadır ulaştırdı.
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok kentte hissedildi. 39 kişinin öldüğü bin 500’den fazla kişinin yaralandığı depremin en çok hissedildiği Diyarbakır’da kurumlar ve vatandaşlar, Elazığ'a yardım ulaştırmak için ilk andan itibaren seferberlik başlattı. Bu kapsamda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları ile ilk etapta kente gıda ve kışlık çadır ulaştırıldı. Depremin hemen ardından Elazığ'a hareket eden Vali Güzeloğlu, burada vatandaşlarla bir araya gelip destek oldu.

Kriz merkezi oluşturuldu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Oluşturulan kriz merkezinde GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcısı kurumları ile görüşülerek Diyarbakır’da iletişimin aksamaması sağlandı. GSM operatörleri koordine edilerek Diyarbakır’dan deprem bölgesine toplamda 28 mobil baz istasyonun sevk edildi. Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların yapılan yardımlar ve hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanarak yanlış ve provakatif paylaşımlara karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncelikle depremin olduğu ilk saatlerde dışarıda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramı gerçekleştirdi. Ardından günlük 3 öğün sıcak yemek çıkarılarak depremzedelere dağıtılmıştır. Gezici aşevi tırında pişirilen toplamda 5 bin kişilik çorba, 4 bin 800 kişilik ana yemek, 4 bin 800 kişilik bulgur ve 2 bin 200 kişilik tatlı vatandaşlara ikram edildi.

Gezin yaz kampı aktif hale getirildi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Vali Güzeloğlu’nun talimatlarıyla Gezin yaz kampı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yardım koordinasyon merkezine dönüştürüldü. Merkezde sağlık ve UMKE personelleri, güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri, teknik ekip ve halkımızı misafir edildi. Tesisimizde yemekhane aktif edildi. Plaj köyde yaşayan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine kahvaltı ikram edildi. 100 kişiyi bir arada konaklama, 300 adet ısıtıcı, 600 battaniye dağıtımı ve çay ikramı yapıldı.

Diyarbakır AFAD yardıma koştu
Diyarbakır AFAD tarafından 14 araç, 48 personel, 2 arama köpeği ile deprem bölgesine sevk edildi. Gezin’de 24 Ocak’ta enkazda çalışıldı. Diyarbakır ekibi, Elazığ merkezde 2 enkazda çalışırken, bir enkazda da çalışmalara devam ettiği kaydedildi. Diyarbakır AFAD tarafından yine afetzedelere yönelik giyim, ısıtıcı, battaniye gibi yardımlar afet bölgesine yönlendirilmek üzere kurum tarafından kabul ediliyor.

Diyarbakır’daki oteller depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağladı
Karacadağ Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibatlı bir şekilde çalışma başlattı. Ajansı koordinasyonunda Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası’ndan temin edilen 500 battaniye Kızılay aracılığıyla Sivrice Kaymakamlığına teslim edildi. Diyarbakır Otelciler Derneği’nin de girişimi ile kentteki tüm otellerin depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermesi sağlandı. Güneydoğu Tekstilci ve İş İnsanları Derneği üyeleri, ürettikleri tüm ürünleri Kızılay’a bıraktı.

Çocuklara psikolojik destek sağlanıyor
Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürlüğü, 3 gündür 100’ü teknik personel toplam da 130 personel ile Diyarbakır merkez dahil tüm ilçe merkezleri ve köylerimizde ön hasar tespit çalışmaları yürüttü.
Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından çevre illerden bakım ekipleri ve karasal mobil araçlar bölgeye sevk edildi.
Milli Eğitim Temel Eğitim Müdürlüğü ile hazırlanan oyun sandıkları ve takvim Elazığ’daki çocuklar için yola çıktı. Dört merkez ilçedeki RAM müdürleri, psikolog ve rehberlik servisleri çocuklara travma ve psikolojik destek vermeye başladı.
Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, deprem sonrası 6 meslek elemanından oluşan psikososyal destek ekibi ve 2 şoför ile Elazığ’a deprem bölgesine hareket etti.

DİYARBAKIR

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınar’da işkence edilerek öldürülen çocuk İşkence edilmiş halde bulunan 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı serbest bırakıldı Gözaltında tutulan halanın sorgusu devam ediyor
YEREL HABERLER Çınar’da işkence edilerek öldürülen çocuk İşkence ...
Diyarbekirspor’da Tiryaki gitti, Demir geliyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da Tiryaki gitti, Demir geliyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 147’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 147’nci gününde
Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı
YEREL HABERLER Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat ...
3 fabrika ve 18 pastanesinin gelirini Elazığ'a bağışladı
YEREL HABERLER 3 fabrika ve 18 pastanesinin gelirini Elazığ'a ...
Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği Fırın işletmecisinden örnek davranış Bir fırın gün boyu ürettiği ekmekleri deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği Fırın ...
Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi
YEREL HABERLER Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi
Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları ...
Dicle’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Dicle’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı
Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Budakın istifa etti
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Budakın ...
Diyarbekirspor sahasında berabere kaldı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor sahasında berabere kaldı
Bağlar Belediyesi’nden deprem seferberliği
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden deprem seferberliği
Ağaçlık alandaki yangına vatandaşlar müdahale etti
YEREL HABERLER Ağaçlık alandaki yangına vatandaşlar müdahale etti
Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır’da 3 bina yıkıldı
YEREL HABERLER Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır’da 3 bina ...
HDP önündeki eylemde 146'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 146'ncı gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 146’ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 146’ncı gününde
DTSO ve DTB’den depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER DTSO ve DTB’den depremzedeler için yardım kampanyası
Lice’de korkutan yangın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lice’de korkutan yangın: 2 yaralı
Başkan Beyoğlu deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu deprem bölgesinde
Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara ...
Depremin ardından Dicle'deki bazı binalarda çatlaklar oluştu
YEREL HABERLER Depremin ardından Dicle'deki bazı binalarda çatlaklar ...
Arpaçay Belediye Başkanı Altay’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Arpaçay Belediye Başkanı Altay’dan evlat nöbetindeki ...
DOTED depremzedelere kapılarını açtı
YEREL HABERLER DOTED depremzedelere kapılarını açtı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145’inci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X