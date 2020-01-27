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DTSO ve DTB’den Elazığ’a yardım seferberliği

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) tarafından Elazığ ve Malatya'da deprem den etkilenen ihtiyaç sahiplerine iki kamyon temel ihtiyaç malzemesi gönderildi.

DTSO ve DTB’den Elazığ’a yardım seferberliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) tarafından Elazığ ve Malatya'da deprem den etkilenen ihtiyaç sahiplerine iki kamyon temel ihtiyaç malzemesi gönderildi.
Diyarbakır DTSO ve DTB tarafından başlatılan yardım kampanyasının yanı sıra oda ve borsa tarafından sabahın erken saatlerinde iki kamyon içerisinde yer alan gıda malzemeleri ısıtıcı, çocuk bezi ve battaniyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzere yola çıktı.
‘Kardeşlerimizin Yanındayız’ sloganı ile yola çıkan yardım malzemelerini inceleyen DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile DTB Başkanı Engin Yeşil depremden zarar gören hemşehrilerinin yaralarının sarılması noktasında Diyarbakır TSO ile DTB olarak seferber olduklarını söyledi.

DİYARBAKIR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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