DTSO ve DTB’den Elazığ’a yardım seferberliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) tarafından Elazığ ve Malatya'da deprem den etkilenen ihtiyaç sahiplerine iki kamyon temel ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Diyarbakır DTSO ve DTB tarafından başlatılan yardım kampanyasının yanı sıra oda ve borsa tarafından sabahın erken saatlerinde iki kamyon içerisinde yer alan gıda malzemeleri ısıtıcı, çocuk bezi ve battaniyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzere yola çıktı.

‘Kardeşlerimizin Yanındayız’ sloganı ile yola çıkan yardım malzemelerini inceleyen DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile DTB Başkanı Engin Yeşil depremden zarar gören hemşehrilerinin yaralarının sarılması noktasında Diyarbakır TSO ile DTB olarak seferber olduklarını söyledi.

DİYARBAKIR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.