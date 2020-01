Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim Fabrika ve pastanelerinin 2 günlük gelirlerini Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışladı Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı: “Her şeyi devletten beklememek gerekiyor, birlik ve beraberlik olma zamanıdır”

Diyarbakır'da bir çok yardım girişimlerinde bulunan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Yılmaz Elaldı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere iki günlük gelirini bağışlamak için kampanya başlattı. Yardımlarının devam edeceğini de belirten Elaldı kentte bulunan iş adamlarına çağrıda bulunarak, “Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. İş adamları ve STK’lar üzerine düşen görevi yerine getirir ise inşallah dışarıda, açıkta ve soğukta kimse kalmaz. Biz de üzerimize düşen görevi yapaya çalışıyoruz. Bu tür doğal afetlerde birlik ve beraberlik olma zamanıdır” dedi.

Bölgede yaşanan depremin her zaman olabilecek doğal afetlerin başında geldiğini belirten iş adamı Elaldı, “Bölgemizde yaşadığımız deprem her zaman olabilecek doğal afetlerin başında gelmektedir. Bugün orada yarın burada olabilir. Hepimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yerde kalan herkesi kaldırmak zorundayız. Bu bizim görevimizdir. Bizlerde elimizden ufakta olsa ne gelirse baş göz üstüne. Bugünde varız, yarında varız ve her zaman da varız. Bugün her şeyi devletten de beklememek lazım. Bugün ülkemizde bulunan iş adamlarına da düşen görevler vardır, esnafımıza düşen görevler vardır, STK ve odalara düşen görevler vardır. Herkes üzerine düşeni bir nebzede yapar ise inşallah dışarıda, açıkta, soğukta ve darda kalan insanımız kalmaz. Bu tür doğal afetlerde birlik ve beraberlik olma zamanıdır. Bizde kendimize göre üzerimize düşen görevi bir nebzede olsa yapmaya çalıştık” dedi.



“Herkesin bu kampanyayı desteklerini bekleriz”

Hacıbaba Pastaneleri olarak, Diyarbakır ve İstanbul’da olmak üzere 18 şubeleri olduğunu belirten Elaldı, bütün şubelerinin 2 günlük gelirini Elazığ ve Malatya’da depremde zarar gören inşalara ulaştırılmak üzere bir kampanya başlattıklarını söyledi. Elaldı, ”Herkesin bu kampanyaya desteklerini bekleriz. Kampanyamızın gelirleri afet bölgesinde bulunan insanlara ulaştırılacaktır. Kampanyamız bittiği zaman gelen gelir, ilimizin valiliği öncülüğünde valilik ya da valiliğin belirttiği yardım kurumuna teslim ederek afetzedelere göndermeye çalışacağız. Kampanya bittikten sonra kendimiz yine Elazığ, Malatya veya Türkiye’nin her hangi bir yerindeki insanlara yardımcı olmaya da çalışacağız. İyilik bulaşıcı hastalık olmalıdır. En ufak bir şeyde bir kişinin yapabileceği şeyler var, bin kişinin beraber yapıp bir seferde ayağı kaldırmak var. Bizde bin kişi, 2 bin kişi ve 10 bin kişi olarak bir seferde kaldırmak isteriz. Bu vesile ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınları başta olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Kampanya bitiminde gelecek gelirin Diyarbakır Valiliği aracılığı ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.

