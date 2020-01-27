DİSKİ'de yeni su tarifesinin uygulaması nisan ayına ertelendi

Ocak ayında yürürlüğe giren, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yeni su tarifeleri yönetmeliğinde düzenlenen tarifelerin uygulaması Nisan ayına bırakıldı.
Buna göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 Ocak 2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile, DİSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin Ek1 Ücret Tarifeleri Cetvelinin 1.4.6. dipnotlu Ek (1a), Ek (1b) için belirlenen tarifelerin uygulamaya geçme zamanı, 01 Nisan 2020 tarihi olarak belirlendi.
DİYARBAKIR
27 Ocak 2020 Pazartesi
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