Çınar’dan Elazığ’a yardım seferberliği

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye’de yardım seferberliği başlatıldı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve vatandaşların da desteği ile toplanan yardımlar kamyona yüklenerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.

DİYARBAKIR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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