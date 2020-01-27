Çınar’dan Elazığ’a yardım seferberliği

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye’de yardım seferberliği başlatıldı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve vatandaşların da desteği ile toplanan yardımlar kamyona yüklenerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.
DİYARBAKIR
27 Ocak 2020 Pazartesi
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