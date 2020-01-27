Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan kişi yakalandı

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, sarsıntının hissedildiği Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bıçakla onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Sarsıntının paniği sırasında Bismil ilçesinde, elindeki bıçakla sokağa çıkan ve park halindeki onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli, kaçtı. Fırat ve Ulutürk mahallesinde oturanlar, araçlarının lastiklerinin indiğini fark edince durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin C.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu C.Y. bugün yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden C.Y.'nin adliyeye sevk edileceği bildirildi.



DİYARBAKIR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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