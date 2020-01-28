Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve güvenlik güçlerinin yol güzergahına tuzaklanmış 30 kiloluk yağ tenekesi içerisinde amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda icra edilen Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 5 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Şenlik köyü Akçapınar mezrası kırsalında, timlerin intikal güzergahında bulunan patika yol kenarında, toprağa gömülü 30 kilogramlık yağ tenekesi içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış akım taşıyıcı elektrik kablosu bulunan 1 adet mayınel yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, düzenek Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramasında ve arazide toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 2 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet anti tank roketatar mühimmatı, 50 adet 7,62 milimetre PKM makineli tüfek fişeği, 90 adet 5,56 milimetre M16 piyade tüfeği fişeği, 83 adet av tüfeği fişeği, 225 adet el bombası kütüklüğü, 2 adet tüfek dipçiği, 1 adet 250’lik makineli tüfek mayonu, 3 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet askı kayışı, 11 adet kar elbisesi, mayın el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram amonyum nitrat katkılı çinko besin maddeli gübre, 4 adet 250 gramlık TNT kalıbı, 17 adet elektronik devre kartı, 20 adet elektronik diyot, 120 metre elektrik kablosu, 600 kg gıda malzemesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

DİYARBAKIR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:56

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