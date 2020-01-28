Bağlar Belediyesi personeline deprem eğitimi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talebi üzerine belediye personeline yönelik deprem eğitimi verildi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından seferberlik ilan eden Bağlar Belediyesi, tüm teknik donanımları ve araçlarıyla Elazığ’da hizmet veriyor. Depremin meydana gelmesiyle birlikte Elazığ’a gidip üç gün boyunca Maden ilçesi ve Gezin beldesinde çalışmalara katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla seferberlik ilan edildi. Bağlar Belediyesi’ne ait araçlar ve teknik donatılar bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor diğer yandan da gelen yardımların AFAD koordinasyonu ile mağdurlara sağlıklı şekilde ulaştırılmasına destek sağlanıyor.



Uzmanlardan çalışanlara deprem eğitimi

Son olarak Elazığ’da meydana gelen ve bölgede hissedilen depremden sonra tekrar gündeme gelen deprem eğitimi konusunda Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı. Bağlar Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talebi üzerine AFAD tarafından verilen acil durum ve deprem eğitimine katıldı. AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitime çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde sivil savunma uzmanı Mehmet Salih Pilatin ve afet eğitim koordinatörü Harun Kor tarafından sivil savunma teşkilleri, temel afet bilinci, yangın ve sivil savunma planı gibi konularda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Diyarbakır’ın deprem riski bakımından birinci ve ikinci kuşakta olduğunu belirten uzmanlar, en büyük tehlikenin ise deprem değil deprem yönetmeliği ve zemin etüdüne aykırı yapılar olduğuna dikkat çekerek her 100 kişiden 98’inin deprem riski altında olduğu Türkiye’de kurumlardan tüm vatandaşlara kadar herkesin bilinçli olması gerektiği ifade edildi.

Depremden hemen sonra tüm imkanları devreye sokarak deprem mağduru vatandaşların yardımına koştuklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, deprem eğitimi konusunda da önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti. Ülke ve bölge olarak depremle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini aktaran Başkan Beyoğlu, “Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak bilinçli bir toplum yaratmamız gerekir. Bunun yolu da deprem ve acil afetler konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmekten geçiyor. Çalışanlarımızı bu alanlardaki tüm eğitimlere tabi tutacağız” dedi.

DİYARBAKIR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:56

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