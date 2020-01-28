HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuğu dağa kaçırılan baba Sami Erol: "Siz geri gelin HDP'liler çocuklarını dağa göndersin"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Siirt'in Baykan ilçesinden gelen acılı baba Sami Erol, "Siz geri gelin, HDP'liler çocuklarını dağa göndersin" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, evlat nöbetinin 148'inci gününde 75'e yükseldi. Siirt’in Baykan ilçesinde HDP Diyarbakır il binası önüne gelen Aysel ve Sami Erol çifti, 2019 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan çocukları Caner Erol (19) için eyleme katıldı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak 2019 yılından İstanbul'dan kaçırıldığını belirten Erol çifti, evlatlarının bir an önce gelmesini istedi. Çoğunun 2019 yılında İstanbul’da bir tekstil atölyesinde çalıştığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Erol, "Halimizi görüyor ve izliyorsa geri gelsin. Bütün annelerin çocukları geri gelsin” diye konuştu.

Baba Sami Erol da çocuğunun kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Çocuklarımız bizi görüyor ise dönüp geri gelsinler. Devletten asla zarar gelmez. Siz geri gelin HDP’liler çocuklarını dağa göndersinler. Siz dönün gelin geri" şeklinde konuştu.

Erol çifti, daha sonra diğer ailelere katılarak oturma eylemine başladı.

DİYARBAKIR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.