Diyarbekirspor’da Şenol Demir dönemi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’un teknik direktörlük görevine Şenol Demir getirildi.

19972001 yılları arasında formasını giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı Diyarbakırspor’da Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Şenol Demir, kente gelerek göreve resmen başladı. Yöneticiler ve kulüp çalışanları tarafından karşılanan Demir, daha sonra futbolcularla bir araya gelerek hedeflerini anlattı. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Diyarbakır’ı bilen ve burada sevilen bir isim olan Şenol Demir’i göreve getirdiklerini söyledi. Şenol Demir’in hırslı yapısı ve kentle olan pozitif bağı nedeniyle başarılı olacağına inandıklarını anlatan Avşar, “Şenol hocamız Diyarbakırspor’un önemli oyuncularındandı. Futbolcu olarak çok hırslı ve kararlı bir yapısı vardı. Teknik adam olarak da yıllar sonra Zonguldakspor’u 2. Lig’e çıkardı. Şimdi sıra Diyarbekirspor’da inşallah. Başarılı olacağına inanıyoruz. Bugün itibarıyla takımın başına geçti. Futbolcu olarak yaşadığı şampiyonluğu teknik adam olarak da yaşatacağına olan inancımız tamdır. Tüm kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu kritik süreçte destek bekliyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Turan İlgi ve yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda takımın durumunu değerlendiren Şenol Demir, ikinci memleketi olarak gördüğü ve çok sevdiği Diyarbakır’da teknik adam olarak şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Demir, “Diyarbakır’da çok güzel günlerimiz oldu. Burada şampiyon olduk. Gönül bağım hiçbir zaman kopmadı. Herkes beni Diyarbakırsporlu Şenol olarak biliyor. Böyle hatırlanmak hoşuma gidiyor. Aklım her zaman burada oldu ve yakından takip ettim. İkinci memleketim olarak gördüğüm Diyarbakır’ın sporda bu durumda olmasını kabullenemiyorum. Diyarbakır’ın potansiyeline, sizlere ve camiaya güvenerek geldim. Çok heyecanlıyım, bir o kadar da hırslı ve inançlıyım. El ele vererek önce bu takımı PlayOff’a, oradan da 2. Lig’e taşımak istiyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:56

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