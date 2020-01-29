Amedspor - H. Trabzon maçının saati değişti

Pazar günü Diyarbakır Stadı’nda oynanacak Amedspor Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasının başlama saati iki kulübün kendi aralarında anlaşması üzerine TFF tarafından saat 14.00 olarak değiştirildi.
Saat 13.00’da başlaması gereken 2. Lig Beyaz Grup’taki AmedsporHekimoğlu Trabzon maçının başlama saati değişti. TFF, Pazar günü Diyarbakır Stadı’nda oynanacak Amedspor Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasının başlama saatini iki kulübün kendi aralarında anlaşması üzerine 14.00 olarak değiştirdi. Zorlu karşılaşma öncesinde küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Amedspor, bu maçı kazanarak nefes almak istiyor.
DİYARBAKIR
29 Ocak 2020 Çarşamba
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