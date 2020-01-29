Aşırı yüke dayanamayan trafo patladı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde aşırı yüke dayanamayan trafo alev alıp patladı.

Çınar ilçesine bağlı Sırımkesen Mahallesi’nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükseldiği trafo, kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Patlama anı vatandaşların cep telefonlarına kaydedildi.

Dicle Elektrik ekipleri tarafından trafonun onarılması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

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