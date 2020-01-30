Öğrencilere Antalya’da 5 yıldızlı kamp Radikal Okulları öğrencilerini sömestr tatilinde kampa aldı

Diyarbakır Radikal Okulları öğrencilerini sömestr tatilinde kampa aldı. Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen kampa katılan öğrenciler hem eğitim gördü hem de eğlenerek stres attı.

Diyarbakır’dan 6 öğretmen nezaretinde Antalya Belek’e giden 25 öğrenci sömestr tatilinde kampa alındı. Ortaokul öğrencilerinden oluşan 25 kişilik öğrenci heyeti uçakla Antalya’ya götürülerek Belek’te bulunan 5 yıldızlı bir otelde kampa alındı. Kampa katılan öğrenciler deneyimli öğretmenler eşliğinde hem yoğun bir ders programı yaptı hem de doğa yürüyüşü, sportif etkinlikler yaptı. Program dahilinde günde 7 saat ders çalışan öğrencilere eksik kaldıkları konularda öğretmenler tarafından özel ilgi gösterildi. Bire bir eğitimle kampın tadını çıkaran öğrenciler boş vakitlerinde de öğretmenlerinin koordinesinde sportif etkinlikler yaparak, doğa ve sahil yürüyüşleri gerçekleştirdi.



“Çocuklarımız için güzel bir kamp oldu”

Diyarbakır Radikal Okulları Ortaokul Koordinatörü ve kamp sorumlusu Matematik Öğretmeni Tuncer Kaleli, kampın çocuklar için faydalı olduğunu söyledi. Öğrencilerin böylesi kamplarla hem eğlendiklerini hem de ders çalıştıklarını dile getiren Kaleli, “Çok faydalı bir kamp programı oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin en iyi şekilde verim alması için gayret gösterdik. Planlı ve güzel etkinlikler yaptık. Ders zamanı haricindeki boş vakitlerimizde çocuklarla eğlenceli etkinlikler yaptık. Tatili çok verimli bir şekilde değerlendirdik. Öğrencilerimiz gibi biz de çok eğlendik. Faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle bir imkan verdikleri için okul idaresine teşekkür ederim” dedi.



“Öğrencilerimizin motivasyonu arttı”

Zorlu bir maratonun ardından başlayan sömestr tatilinde kampa katılan öğrencilerin güzel vakit geçirmenin yanı sıra birebir derslerle eksikliklerini giderdiğini söyleyen Diyarbakır Radikal Okulları Türkçe Öğretmeni Ebru Canpolat, bu etkinlikle öğrencilerin motivasyonunun arttığını söyledi. Canpolat, “Öğrencilerimiz hem eğitim gördü, hem de eğlendi. Güzel bir kamp geçirdik. Öğrencilerimizle birlikte planlı bir şekilde eğitimlerimizi sürdürdük. Kampta öğrencilerimiz bir yandan yoğun bir şekilde ders çalışırken, diğer yandan da boş vakitlerinde sportif etkinliklere katıldı. Ders dışında öğrencilerimizle doğa yürüyüşleri, sahil yürüyüşleri, voleybol, futbol gibi sportif faaliyetler yaptık. Çok faydalı bir kamp olduğuna inanıyorum” diye konuştu.



“Çok eğlendik okul idaresine teşekkür ederiz”

5 gün süren kampa katılan öğrenciler çok eğlendiklerini ve bu fırsatı kendilerine veren okul idaresine teşekkür ettiklerini söyledi. Öğrenciler, “Öğretmenlerimiz nezaretinde Antalya’da kampa katıldık. Çok eğlenceli ve güzel oldu. Hem ders çalıştık hem doya doya eğlenerek tatilin keyfini çıkardık. Bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.