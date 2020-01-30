Roma dönemine ait heykeli satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait heykel ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Silvan ilçesi Erikyazı muhtarı C.E. isimli şahsın, elinde bulundurduğu ve Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği heykeli satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Alınan bilgiye istinaden, 28 Ocak 2019 Salı günü Silvan ilçe merkezinde belirlenen yerde yapılan operasyonda, satıcı C.E. isimli şahıs ile suç ortakları O.E., A.E., S.T., Y.T., H.T., H.D., H.G., R.B. ve K.T. isimli şahıslar, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. C.E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, siyah renk örtüye sarılı vaziyette, 10 santimetre çapında ve 51 santimetre uzunluğunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç ve diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, bahse konu 10 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlerine başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

DİYARBAKIR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:55

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