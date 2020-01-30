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Eylemin üzerinden 5 ay geçti, umutları tükenmedi HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 150. ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 5. ayını geride bıraktı. Aileler, HDP il binası önünde toplanarak çocuklarının getirilinceye kadar eylemlerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini haykırdı.

Eylemin üzerinden 5 ay geçti, umutları tükenmedi HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 150. gününe girdi Şimdiye kadar 4 aile mutlu haberi alırken, nöbetteki aileler çocukları gelene kadar eyleme devam edecek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 5. ayını geride bıraktı. Aileler, HDP il binası önünde toplanarak çocuklarının getirilinceye kadar eylemlerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini haykırdı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 150’nci gününde de devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, çocuğunu HDP’den istediğini söyledi. 150 gündür burada beklediklerini kaydeden acılı anne Çiftçi, “Bugüne kadar HDP’liler gelip bizlere neden burada bekliyorsunuz diye sormadı. 150 gün değil, 150 yıl da geçerse biz bu binanın önünde oturacağız ve çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.

“Biz evladımızı istiyoruz”
Yaklaşık 6 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan kızı Yasemin için 19 Eylül’den bu yana oturma eylemini sürdüren anne Yıldız Ballı ise “5 aydır HDP il binası önünde oturuyoruz. Bu HDP’lilerden biri gelip neden buraya bu çadırı kurdunuz demedi. Biz evladımızı istiyoruz, evladımızı bize vermeden biz buradan gitmiyoruz” diye konuştu.
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş da evladından 5 yıldır haber alamadığını ifade etti.

“Biz çocuklarımızı PKK’dan ve HDP’den istiyoruz”
5 aydan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde eylemde olduklarını belirten anne Altıntaş şunları söyledi: “Bunlara ne olduğunu bilmiyorum. Vicdan ve merhametlerini kaybetmişler. İnsan bir çıkar der bunların bir derdini soralım, bu kadar çırpınıyorlar kapımızda bir soralım, ama HDP’lilerden hiçbiri gelip sormuyor. Avrupa’dan buraya geliyorlar biz onların kapısındayız onlar gelip bizleri sormuyor. Suçlu olduklarını için gelip sormuyorlar ve kendilerini ele veriyorlar. Biz çocuklarımızı PKK’dan ve HDP’den istiyoruz ve çocuklarımızı almadan gitmiyoruz.”

"HDP’liler bizlere kolay gelsin diyerek dalga geçiyorlar”
Mardin´in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya, İstanbul´da polis memuruyken Muş´ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır´ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 5 aydır eylemde olduğunu aktardı. Elazığ’da yaşanan depremden dolayı başsağlığı dilediğini de aktaran Baba Kaya şunları aktardı:
“150 gün yani 5 aydır ben ve eşim buradayız. HDP’liler bizimle dalga geçer gibi gelip geçiyorlar. Bazıları gülüyor ve bazıları da bizlere kolay gelsin diyerek dalga geçiyorlar. Bir insan birinin kapısında oturduğunda sorar burada neden oturuyorsun. Ama bunlar bir gün gelip arkadaş sen bu kadar gündür buradasın ne bekliyorsun burada diye sormadılar bizlere. Adamlar suçlarını kabul ettikleri için gelip sormuyorlar. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve valilerimize teşekkür ederim bizleri sordukları için. Ne Mutlu Türküm diyene.”

“5 aydır kapımı kilitleyerek geldim buraya”
2015'te İstanbul’da çalışırken PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için 5 aydır oturma eylemini sürdüren baba Salih Gökçe ise HDP’lileri kast ederek, “Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti, eğer onlar burada yaşamayı istemiyor ise çıkıp gitsinler Şengal’de yaşasınlar. Ben çocuğum için buradayım ve bir metre karda yağarsa buradan gitmeyeceğim. Hem devletin malını yiyorlar hem de insanların çocuklarını kaçırıyorlar. Bizlere bir açıklama yapılmadan ben buradan gitmem ve ben oğlumu almadan buradan gitmem. HDP özellikle sesimi duysun ben 5 aydır kapımı kilitleyerek geldim buraya. Gerekir ise çocuklarımı ve evimi de buraya taşırım ama çocuğumu alamdan buradan gitmeyeceğim” şeklinde konuştu.
Eylemde Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya ve Halime Kadran evladına kavuşmuştu.

DİYARBAKIR

30 Ocak 2020 Perşembe

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