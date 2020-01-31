DİSKİ’den kanalizasyon sorunlarına anında müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, olası su taşkınlarına ve kanalizasyon tıkanıklarına karşı teyakkuza geçerek, kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklıklara 22 kişiden oluşan 9 ekiple hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun hizmet belediyeciliği anlayışı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde bin 400 kilometreyi bulan kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısını sağlıklı ve çalışır halde tutmak için arızalara 22 kişiden oluşan 9 ekiple hızlı bir şekilde müdahale ederek, vidanjörlerle tıkanan hatları açıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetleme Daire Başkanlığı vatandaşların "Alo DİSKİ 185" numarasından kendilerine ulaşmalarının ardından, kanalizasyon hattında meydana gelen çökme tıkanma gibi problemlere hızlı bir şekilde müdahale ederek, 22 kişiden oluşan 9 ayrı ekiple vardiyalı sistemle 7 gün 24 saat esasına uygun şekilde çalışıyor.

24 saat teyakkuz halindeki ekipler tarafından yıllardır kronikleşmiş hale gelen mahallelerden Huzurevleri 2. Sokak ve Ofis alt geçidi ile Şehitlik, Sanayi Mahallesi gibi mevkilerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar giderildi. Kentin gelişimine paralel bir şekilde kısmi atıksu şebekesi döşenmesine devam eden DİSKİ, son 5 ay içerisinde 36 bin metre bakımonarım ve temizlik çalışması yaptı. Bu dönemde kentin muhtelif yerlerinde 4 bin 277 metre kanalizasyon şebekesi döşendi.

DİYARBAKIR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

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