Silvan'da 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçenin kırsal bölgesinde yer alan Boyunlu, Bayrambaşı, Keklikdere, Görentepe, Dorukkardı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Çığyatağı, Üçbasamak, Dağcılar, Kayadere, Onbaşılar, Altınkum, Ormandışı, Babakaya, Çaldere, Susamış, Arı, Nohuttepe ve Kızlal köylerinde kapanan yolların ulaşıma açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışma başlatırken, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları Silvan Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

Silvan'da çocuklar kar yağışı nedeniyle doyasıya eğlenirken, zaman zaman yaptıkları kardan adamla poz vermeyi ihmal etmedi.

DİYARBAKIR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

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