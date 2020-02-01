Diyarbakırspor gol yağdırdı

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde lider Diyarbakırspor, 16. hafta maçında tarihi bir galibiyete imza attı.

Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Çermiksporu konuk eden YeşilKırmızılı takım sahadan 91 galip ayrılarak puanını 39'a çıkardı ve zirvedeki yerini devam ettirdi. Diyarbakırspor'un gollerini 3. dakikada Oktay Özen, 20. dakikada Ahmet Kurt, 49 ve 70. dakikalarda Ferhat Aksu,30, 45 ve 68. dakikalarda Murat Güneş, 47. dakikada Mahsum Döker ve 71. dakikada Mustafa Türker kaydetti.

16 maçta rakip filelere 53 gol bırakan Diyarbakırspor, şampiyonluğa koşuyor.

DİYARBAKIR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:06

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