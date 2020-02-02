HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 153’üncü gününde de devam ediyor. Siirt’ten Diyarbakır’a gelen Cemile Erdoğan, 8 Ağustos 2014'te kaybolan oğlu İbrahim için oturma eylemine katıldığını söyledi. Erdoğan, "16 yaşındaki çocuk nereye gidecekti. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşlarının hepsi evine döndü, tek oğlum gelmedi. Oğlum eğer sen beni izliyorsan, beni görüyorsan, lütfen evine dön. Oğlum bak senin hiç görmediğin kardeşin oldu. Onun adını Umut koydum, tek umudum da sensin ne olur dön gel evine oğlum" dedi.

DİYARBAKIR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:49

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.