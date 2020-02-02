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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir’i çocuklarla buluşturdu.

Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, yarı yıl tatilinde olan çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir, Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenip fotoğraf çektirdi.

DİYARBAKIR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

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