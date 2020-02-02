Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup’ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 11 berabere kaldı.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan maçta 12 Bingölspor, Serdar Hanay'in golüyle 10 öne geçerken Bağlar Belediyespor'un beraberlik golünü Ahmet Eriğ kaydetti. 12 Bingölsporda Doğancan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 32'ye ve 12 Bingölspor ise puanını 19'a çıkardı.

DİYARBAKIR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

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