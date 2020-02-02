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Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret Doğu ve Güneydoğu ...

İHA

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 153 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, "Bu kararlı duruşunuzu destekliyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz: “Bütün Diyarbakır’ın anneleri sizin bu duruşunuzu alkışlaması lazımdı” “Siyasi hareketleri şuanda can çekişmektedir”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 153 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, “Bu kararlı duruşunuzu destekliyoruz” dedi.
Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz ve beraberindeki 50 kişilik platform üyesi kanaat önderleri ile birlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 153 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette aileler ile tek tek görüşen Başkan Yaz, ailelerin bu kararlı duruşlarının yanında olduklarını söyledi.
Yapılan ziyaret sırasında açıklamada bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, “Annelerin vermiş olduğu direniş hareketine destek olmak için kardeşlerimizle birlikte yanınıza geldik” dedi.

“Bizde diyoruz ki; artık yeter ve Edi Bese”
Yaz, “Biz bu konularda halen üzerimizdeki korkuyu atmadık. Ama sizler cesursunuz o korkuları attınız ve bugün buradasınız. Bizde diyoruz ki; artık yeter ve Edi Bese ve bu milletin evlatlarını dağlarda gezdirmeyin. Bu millet evlatları empelyal güçlerin çıkarına feda ettirmeyin. Bu memleketin evlatları küresel güçlerin ve karanlık şebekelerinin istek ve arzularına göre onların hayatlarını feda ettirmeyin. Hepimiz Kürt'üz ve bizler de burada Kürt'üz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız. Bizim bayrağımız bu bayraktır, bizim devletimiz bu devlettir. Biz bu devlete sahip çıkmadığımız müddetçe ve sizler gibi onurlu direniş göstermediğimiz müddetçe, inan ki, aramıza sadece terör örgütleri bütün zehirleri ile birlikte varlıklarını sürdüreceklerdir” dedi.

“Siyasi hareketleri şu anda can çekişmektedir”
Ailelerin mücadelelerini canı gönülden destek verdiklerini belirten Yaz, “Sizlerin bu kutsal direnişini ve bu terör şebekelerine karşı artık yeter, biz evlatlarımızı sanayi bölgelerinde görmek istiyoruz, biz evlatlarımızı memleketi için çalışan insanlar olarak görmek istiyoruz, topluma, ailelerine, devletine ve bayraklarına bundan sonra faydalı olan evlatlar olarak görmek istiyoruz. Evet bugüne kadar terör şebekeleri sizlerin ve bizlerin evlatlarını alıp götürdüler, kendi zihniyet ve ideolojilerine feda ettiler. Dışarıda da biz Kürtler için mücadele ediyoruz dediler. Ama sizler anladınız ki onların bu savaşının Kürtler için olmadığını ve siyasi hareketleri şuanda can çekişmektedir. Onun için sizi burada barındırmak istemiyorlar. Sizin mücadeleniz gerçekten kutsal bir mücadeledir. Bizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu olarak bütün Kürt ve Türk kardeşlerimizin yanındayız. Ümmetin birliğinin yanındayız. Beraberliğinin yanındayız. Büyüyeceğiz, hep beraber Edi Bese, (Yeter Artık) teröre ve teröristlere de hayır diyeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardında Yaz ve beraberindekiler bölgeden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

DİYARBAKIR

02 Şubat 2020 Pazar

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