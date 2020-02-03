Paten üzerinde ilerleyip halay çektiler

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Diyarbakır'da patenli 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti. Trafik kurallarını hiçe sayıp ölüme davetiye çıkaran gençlerin görüntü cep telefonlarına kaydedildi.

DiyarbakırElazığ karayolunda patenle kayan 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti. Trafik kurallarını hiçe sayıp ölüme davetiye çıkaran gençlerin görüntüsü, arkadan seyreden bir otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Halay çekerek kırmızı ışıktan geçen gençler, daha sonra gözden kayboldu.

DİYARBAKIR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

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